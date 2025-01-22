Вашингтон, 22 января, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Президент Трамп поручил <…> Киту Келлогу задачу по прекращению войны на Украине за 100 дней», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что «практически никто» не думает, что Келлог сможет это сделать. По данным издания, Трамп намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине.

Авторы материала отметили, что заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным оказалось гораздо более сложной задачей, чем её представлял Трамп во время предвыборной кампании.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Трамп заявил, что твёрдо намерен добиваться прекращения конфликта на Украине. По его словам, это нужно для предотвращения третьей мировой войны.

20 января Путин отметил, что Россия готова к диалогу по разрешению украинского кризиса, но целью таких переговоров должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он подчеркнул, что также должны быть учтены законные интересы России.

Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Для начала переговоров киевский режим также должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов, добавил он.