Москва, 22 января, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 января в ходе встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым в Москве принял приглашение посетить Бишкек с визитом.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев

«Я хотел бы в заключение поблагодарить Жээнбека Молдокановича за плодотворную совместную работу и за приглашение посетить Бишкек или любое другое место красочной природы Киргизии с визитом. С удовольствием этим приглашением воспользуюсь», — заявил он на совместной пресс-конференции.

Лавров также напомнил, что в этом году будет 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, в которой плечом к плечу все народы СССР сражались с нацизмом. Россия будет рада видеть на параде в Москве в том числе президента Киргизии Садыра Жапарова.

Также РФ готова содействовать председательству Киргизии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое наступило в 2025 году, добавил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что пригласил лидеров стран ОДКБ и воинские расчёты на парад в честь 80-летия Победы, который пройдёт 9 мая 2025 года. Он также отметил, что участники Организации вместе защищают память о Великой Отечественной войне и историческую правду о том, какой ценой досталась победа над нацизмом.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 января сообщил, что на парад Победы в Москве пригласили воинские формирования из 19 дружественных стран. Из них 10 уже подтвердили участие, в том числе семь государств бывшего СССР.