Давос, Швейцария, 22 января, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США могут расширить свои территории за счёт захвата российской земли. Такое мнение он высказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Markus Schreiber/AP/TASS

Отмечается, что Зеленский прокомментировал заявление нового президента США Дональда Трампа о возможном расширения территории его страны путём присоединения Канады и Гренландии, добавив к ним предложение по захвату части России.

«Что касается расширения США, честно говоря, это были общие слова президента Трампа. Если у него идея расшириться за счёт Российской Федерации, например, то почему нет?» — передаёт слова главы киевского режима украинское издание «Европейская правда» 22 января.

Он также добавил, что не видит конкретных геополитических шагов от новой администрации Белого дома на данный момент.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп не один раз заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

Также американский президент предложил Канаде стать 51-м штатом США. На это премьер-министр страны Джастин Трюдо выразил резко негативное мнение.