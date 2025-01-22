Москва, 22 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Телеведущий и комик Иван Ургант за одно четырёхчасовое выступление в России просит 6,8 млн рублей без учёта райдера. Об этом 22 января сообщило издание «Абзац».

Гавриил Григоров/ТАСС Иван Ургант

При оплате иностранной валютой выступление артиста будет немного дешевле — €65 тыс., что по сегодняшнему курсу составляет около 6,7 млн рублей. Райдером предусмотрены лёгкие напитки и стандартные закуски. Также шоумену нужны услуги визажиста и трансфер до площадки.

По данным издания, дополнительные затраты на выступление комика, если не учитывать аренду звукового оборудования, составят от 15 тыс. до 75 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, Ургант покинул Россию после начала специальной военной операции. Он вернулся в апреле того же года, но на Первом канале не восстановили его шоу «Вечерний Ургант». В апреле 2023 года он заявил, что ещё вернётся на телевидение.

В мае 2024 года Ургант должен был выступать на вечере памяти в честь 100-летия со дня рождения советского барда Булата Окуджавы. Но за несколько дней до концерта имя артиста убрали с афиш, он не выступил на мероприятии.