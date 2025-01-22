Москва, 22 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Наёмника Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса, который вторгся в Курскую область, арестовали за совершение теракта и наёмничество. Об этом 22 января рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Кадр из видео

«По ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России заключён под стражу наёмник из Республики Колумбия Пабло Пуэнтес Боорхэс», — приводится её заявление в публикации, распространённой в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, наёмник служил в рядах ВСУ за материальное вознаграждение.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942867" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> По ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России заключён под стражу наемник из Республики Колумбия Пабло Пуэнтес Боорхэс

Следователи установили, что колумбиец с автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами в декабре 2024 года вторгся в Курскую область, незаконно перейдя российскую границу, для устрашения жителей и нанесения ущерба их имуществу. Помимо этого, его целью была дестабилизация деятельности местных органов власти.

«Он совершал преступления против мирного населения», — подчеркнула Петренко.

Наёмника взяли в плен российские бойцы во время боёв у населённого пункта Александрия Суджанского района Курской области.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что воевавшего за ВСУ латвийского наёмника Улвиса Бекериса будут судить в Донецкой Народной Республике. Его обвиняют по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»). За службу в ВСУ он получил более 500 тыс. рублей.