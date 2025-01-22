Колумбийского наёмника ВСУ арестовали за вторжение в Курскую область
Москва, 22 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Наёмника Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса, который вторгся в Курскую область, арестовали за совершение теракта и наёмничество. Об этом 22 января рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«По ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России заключён под стражу наёмник из Республики Колумбия Пабло Пуэнтес Боорхэс», — приводится её заявление в публикации, распространённой в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, наёмник служил в рядах ВСУ за материальное вознаграждение.
Следователи установили, что колумбиец с автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами в декабре 2024 года вторгся в Курскую область, незаконно перейдя российскую границу, для устрашения жителей и нанесения ущерба их имуществу. Помимо этого, его целью была дестабилизация деятельности местных органов власти.
«Он совершал преступления против мирного населения», — подчеркнула Петренко.
Наёмника взяли в плен российские бойцы во время боёв у населённого пункта Александрия Суджанского района Курской области.
Ранее, 29 октября, сообщалось, что воевавшего за ВСУ латвийского наёмника Улвиса Бекериса будут судить в Донецкой Народной Республике. Его обвиняют по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»). За службу в ВСУ он получил более 500 тыс. рублей.