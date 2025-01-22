Шерегеш, Кемеровская область, 22 января, 2025, 13:20 — ИА Регнум. В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело после падения на людей снега с крыши дома в Шерегеше. Об этом 22 января сообщила пресс-служба главного управления СК РФ по Кемеровской области.

СУ СК России по Кемеровской области

Накануне соцмедиа писали, что на улице Советской снежная масса съехала с крыши, в результате чего, предварительно, пострадали две женщины и ребёнок. Следователи организовали проверку.

«По результатам проведения доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители проводят комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор доказательств.

Региональная прокуратура также подключилась к расследованию. Сотрудники проверяют исполнение требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Им предстоит оценить действия лиц, ответственных за своевременную очистку кровли от снега.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января девятилетний школьник погиб под снежным завалом в Шарыповском районе Красноярского края. Его искали несколько часов. Четверо ребят отправились к оврагу, возле которого намело сугроб. Они прыгали со снежной возвышенности в овраг, пока в какой-то момент плотная корка снега не обрушилась. Одного из детей завалило.