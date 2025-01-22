Москва, 22 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. После прихода к власти нового американского президента Дональда Трампа появилось небольшое окно возможностей для отношений между Россией и США. Об этом 22 января заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но всё же, по сравнению с безнадёжностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома [Джо Байдена], на сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей», — отметил он в ходе выступления в Институте США и Канады РАН (ИСКРАН).

Замглавы МИД РФ уточнил, что на этом фоне необходимо осознавать, с чем и с кем России придётся иметь дело на данном этапе, каким образом лучше выстраивать отношения с США, а также как максимально увеличить свои возможности и минимизировать риски.

«Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок», — заметил Рябков и добавил, что вопрос о влиянии этой ситуации на внешнеполитический курс США требует пристального внимания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 января Рябков заявил, что после прихода к власти Трампа отношения России и США будут сопряжены с высокой степенью непредсказуемости.

Глава Белого дома 21 января заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и это может случиться очень скоро. По словам Трампа, в ходе переговоров он надеется понять, в какие сроки можно будет урегулировать украинский конфликт

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 21 января сообщил, что от американской стороны не было конкретных шагов для возобновления контактов с Россией. Он добавил, что Москва готова вести диалог по кризису на Украине.