Москва, 22 января, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Период участия гражданина России в спецоперации будет исключён из срока действия результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении на пленарном заседании 22 января.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Депутаты приняли изменения в ФЗ «Об образовании в РФ», касающиеся продления сроков действия результатов ЕГЭ на период прохождения гражданином военной службы.

В настоящее время у абитуриента после сдачи ЕГЭ есть четыре года, чтобы на основании этих результатов поступить в вуз. Согласно принятой в первом чтении поправке, из этого периода будет исключаться время участия в СВО. Кроме того, исключается срок службы для тех, кто заключил контракт с Минобороны или был призван на срочную военную службу.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после возвращения домой участники СВО смогут выбрать для себя подходящую специальность и продолжить образование на основании ранее сданного ЕГЭ. Это нововведение будет дополнительной мерой поддержки военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Госдума приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы. Участники СВО, мобилизованные граждане, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий за рубежом получили право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджета по отдельной квоте. Также участники СВО и их дети получили льготы при зачислении в колледжи.