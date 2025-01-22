Вашингтон, 22 января, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Власти США рассматривают вопрос новых поставок оружия и военной техники киевскому режиму. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 22 января.

AARON SCHWARTZ/POOL/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

«Мы изучаем данный вопрос», — сообщил он журналистам в ходе встречи в Белом доме.

Более чёткое понимание по этому вопросу появится после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, добавил Трамп. Он также напомнил, что вопрос украинского конфликта обсуждался с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе недавнего телефонного разговора.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что новый американский президент поручил спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования украинского конфликта за 100 дней.

Путин также неоднократно отмечал, что Россия готова к диалогу по разрешению украинского кризиса, но целью таких переговоров должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. При этом также должны быть учтены законные интересы России, подчеркнул глава государства.

20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. На следующий день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что данное решение не коснётся Украины.