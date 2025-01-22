Брюссель, 22 января, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Страны Европейского союза должны полностью отказаться от российских энергоресурсов, несмотря на сложную ситуацию с ценами на газ. Об этом 22 января заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Она отметила, что в Европе цены на энергоресурсы остаются высокими. По её словам, они «системно выше, чем в США и Китае» и существенно различаются внутри ЕС.

«Мы должны их снизить, в то время как мы заканчиваем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Чтобы решить проблему с энергоресурсами, странам ЕС следует усилить работу по зелёным технологиям, включая технологии «нового поколения». В феврале будет обнародован новый энергетический план, в который войдут эти задачи. Кроме того, европейским странам следует увеличить закупки газа у США, заявила председатель ЕК.

Как сообщало ИА Регнум, фон дер Ляйен 21 января заявила, что ЕС смог снизить зависимость от российских энергоресурсов. Поставки газа сократились на 75%, импорт нефти из России составляет 3%. Кроме того, ЕС отказался от российского угля.

В результате цены на газ в Европе сильно подскочили, предприятия и простые потребители столкнулись с заоблачными расходами, признала она. Теперь ЕС предстоит решать проблему высоких цен, и ЕК уже работает над планом реформирования европейской энергетической системы.

По данным статистической компании Kpler, за первую половину января 2025 года 27 стран ЕС импортировали 837,3 тыс. т сжиженного природного газа из России. Рост импорта российского сырья составил порядка 10%, что является рекордным показателем.