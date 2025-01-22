Москва, 22 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Доброволец из Перми, служащий в зоне специальной военной операции, рассказал, как он четыре дня добирался до сослуживцев, прячась под трупами и переползая болото. Историю своего спасения боец рассказал RT 22 января.

Станислав Красильников/РИА Новости

Военный пояснил, что после первого боевого задания он получил обморожение ног. Пока он добирался до позиций российской армии, ему пришлось прикрываться телами погибших бойцов, чтобы скрыться от вражеских дронов.

«Когда прятался под трупами, то извинялся перед каждым и постоянно молился», — добавил он.

После эвакуации 28-летний боец уснул, сжимая в руках пакет с мандаринами и икону Александра Невского.

По данным издания, сейчас военнослужащий находится в больнице, где вскоре ему сделают операцию на ногах.

Ранее, 21 января, стало известно о том, что российский боец в ходе СВО избежал серьёзного ранения благодаря крестику на шее. Так, осколок пробил только крестик, не задев тело военного.

Как 17 января передавало ИА Регнум, боец ВС РФ с позывным Хитман спас жизнь сослуживцам, когда головой остановил летящий в укрытие вражеский дрон-камикадзе. Он встал в проходе, и удар пришёлся ему в голову. Врачам удалось спасти жизнь бойца, но зрение восстановили лишь частично.