Нарва, Эстония, 22 января, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Жители Нарвы в Эстонии готовятся провести акцию протеста из-за роста цен на отопление и горячую воду. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на организаторов акции.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нарвитяне сетуют на неподъемные цены за отопление, многие семьи после оплаты коммунальных счетов вынуждены экономить на продуктах питания», — указано в материале.

По имеющейся информации, в декабре прошлого года цена на централизованное отопление для жителей увеличилась почти в 1,5 раза. Часть людей по новым счетам платят свыше 300 евро (примерно 31 тыс. рублей).

Демонстранты планируют собраться 1 февраля на Стокгольмской площади в городе. Организаторы подчеркнули, что сбором подписей под соответствующей петицией и самим протестом намерены обратить внимание властей на возникшую проблему. Отмечается, что обращение уже подписали порядка 3,6 тыс. человек.

Мэр города Катри Райк в комментарии для ERR назвал требования жителей популизмом, но в то же время признал, что происходящее игнорировать нельзя. По его словам, разрешить ситуацию можно через запрос у правительства поддержки для введения субсидии, которая позволит сохранить прошлогодний уровень цен.

В декабре прошлого года ИА Регнум писало о возросших в Эстонии случаях краж. За год их количество увеличилось вдвое. Причина кроется в росте цен на фоне обнищания населения. По данным госдепартамента статистики, цены на продукты питания и напитки за этот год выросли в Эстонии почти на 6%. Потребительские цены в октябре увеличились в годовом исчислении на 4,1%. Сотрудник эстонского охранного предприятия Viking Security Юхан Айа отмечала, что воры стали действовать всё наглее, угрожая уже не только имуществу, но и посетителям магазинов.

В мае сообщалось, что в Нарве резко выросло количество выставленных на продажу квартир. Руководитель компании по продаже недвижимости Trianon Сергей Горлач отмечал, что в городе меньше рабочих мест и зарплаты ниже, поэтому люди пытаются искать работу в Таллине. Уже тогда у многих не хватало денег на оплату коммунальных услуг.