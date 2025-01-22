Москва, 22 января, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Январь 2025 года может стать вторым в списке тёплых вторых месяцев зимы за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом 22 января заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Олег Елков/ТАСС

«По всей видимости, этот месяц будет на втором месте в ранге самых высоких значений после 2020 года», — процитировал его слова ТАСС.

Синоптик пояснил, что на данный момент самым тёплым за время метеонаблюдений является январь 2020 года, когда средняя месячная температура воздуха составляла 0 градусов.

Вильфанд добавил, что до конца нынешнего января существенного изменения температуры воздуха не ожидается и она превысит климатическую норму примерно на 1 градус.

Как передавало ИА Регнум, 20 января пресс-служба ботанического сада Москвы сообщила, что в «Аптекарском огороде» под открытым небом зацвели первые в текущем году подснежники. Цветы появились возле главного входа в Теневом саду.

Вильфанд 16 января заявил, что 2024 год оказался наиболее жарким за всю историю метеонаблюдений, которая берёт начало в 1850 году. Синоптик добавил, что 22 июля 2024 года среднесуточная температура по всей Земле составляла 17,16 градуса, в результате чего этот день признали самым жарким в истории.