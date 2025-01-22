Москва, 22 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. После прихода к власти президента США Дональда Трампа американо-российские отношения будут сопряжены с высокой степенью непредсказуемости. Об этом 22 января заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Предстоящий период будет сопряжен не просто со значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости, в том числе в широком смысле в международных отношениях и конкретно на площадке нашего диалога с Вашингтоном», — отметил он, выступая в Институте США и Канады РАН.

При этом Рябков отметил, что пока не ясна степень договороспособности новой американской администрации, но предыдущее руководство было совсем безнадёжным в этом плане. Это значит, что смена власти США открывает для России окно возможностей, но отношения нужно выстраивать максимально эффективно и минимизируя риски.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 21 января заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и это может произойти очень скоро. Американский лидер рассчитывает в ходе переговоров понять, в какие сроки можно будет урегулировать конфликт на Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 21 января сообщил, что пока от Вашингтона не было конкретных шагов для возобновления контактов с Москвой. При этом Россия готова к диалогу по украинскому кризису.

Путин 20 января в очередной раз заявил о готовности к переговорам США по урегулированию конфликта на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру, а не к короткому перемирию. Также необходимо устранить первопричины кризиса, добавил он.