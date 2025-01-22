Москва, 22 января, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Московский стендап-комик бросил карьеру юмориста и стал закладчиком. С шестью свёртками наркотического вещества мужчина попался полицейским. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

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Ночью 20 января полицейский патруль заметил на одной из улиц Северного Бутово в Москве подозрительного мужчину. Оперативники решили проверить документы молодого человека и расспросить, что он делает на улице в такое позднее время. Задержанным оказался 29-летний стендап-комик из Москвы Артём Г.

Во время разговора с полицейскими Артём сильно нервничал и озирался по сторонам. Странное поведение мужчины вызвало подозрение у полицейских, вещи молодого человека решили досмотреть.

«Во время досмотра вещей 29-летнего Артёма Г. были обнаружены шесть свертков с наркотическим веществом внутри. Пакетики были изъяты и направлены на экспертизу. В отношении молодого человека начата проверка по подозрению в хранении и сбыте наркотиков», — рассказал собеседник.

Известно, что 29-летний Артём Г. — начинающий стендап-комик. Молодой человек принимал участие в юмористических передачах «Открытый микрофон Stand-up».

«Он раньше пробовал выступать, шутил вроде даже смешно. Но, судя по всему, карьера комика у Артёма не задалась, раз он пошёл работать закладчиком», — рассказал знакомый задержанного мужчины.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве полиция задержала актрису российских сериалов с 53 свёртками мефедрона в нижнем белье. Сообщается, что 23-летняя актриса и модель Виктория Семенюк прятала свёртки с веществом в большом бюстгальтере.