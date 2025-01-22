Вашингтон, 22 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет отклоняться от того, какое решение по урегулированию украинского конфликта примет американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших коллег Келлога.

Zuma/TASS Спецпосланник США по Украине Кит Келлог

«Трамп наслаждается его компанией и видит в нём яростно преданного парня, но он (Келлог. — Прим. ред.) никогда не оказывал никакого значимого влияния на политику. <…> Он определённо не будет предлагать чего-то, что отклонялось бы от того, о чем думает Трамп», — приводит издание слова бывшего сотрудника совета нацбезопасности, работавшего с Келлогом в администрации Трампа.

По словам бывших коллег Келлога, он никогда не был дипломатом, при этом его военный опыт может быть важен для Трампа, так как президент взвешивает возможные последствия от приостановки или продолжения помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил Келлогу добиться урегулирования украинского конфликта в течение 100 дней.

19 января Трамп подтвердил, что после церемонии инаугурации он твёрдо намерен добиваться прекращения конфликта на Украине. По его словам, это нужно для предотвращения третьей мировой войны.

Президент РФ Владимир Путин 20 января заявил, что Россия готова к диалогу по разрешению украинского кризиса, но целью таких переговоров должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. При этом также должны быть учтены законные интересы России, подчеркнул глава государства.

Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Для начала переговоров киевский режим также должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов, добавил он.