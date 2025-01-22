Хельсинки, 22 января, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Политика нового президента США Дональда Трампа приведёт к эпохе неопределённости, и к этому нужно готовиться. С таким заявлением 22 января выступил президент Финляндии Александр Стубб.

Сергей Корсун ИА Регнум Дональд Трамп

«Мы должны подготовиться к эпохе неопределённости, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, вот-вот исчезнут», — процитировал его телерадиовещатель Yle.

По мнению Стубба, действия Трампа приведут к отклонению от сложившейся системы, основанной на правилах и поддержке международных институтов. Финский президент считает, что необходимо убедить США вернуться к прежней политике.

«Нам нужно подумать о том, как убедить Соединённые Штаты в том, что и их ценности, и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству», — добавил Стубб.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней выделения средств на поддержку других стран. В документе говорится, что любая американская помощь должна полностью соответствовать внешней политике страны, а до этого её направляли на дестабилизацию в мире.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года заявил о невозможности миропорядка, основанного на правилах, которые постоянно меняют ради сиюминутных интересов. Он призвал государства, которые хотят жить по основополагающим документам, в том числе Уставу ООН, объединять усилия.