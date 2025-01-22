Москва, 22 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. В России страховой стаж будет включать в себя все периоды отпуска по уходу за ребёнком. Соответствующий законопроект по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ, заявил 22 января глава ведомства Антон Котяков.

Олег Елков/ТАСС

Министр труда и социальной защиты уточнил, что благодаря законопроекту больше не будет действовать ограничение по учёту в страховом стаже периодов ухода за ребёнком до полутора лет.

«Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях», — уточнил Котяков.

Министр подчеркнул, что изменения в законе коснутся и тех, кто уже на пенсии. Для перерасчёта многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд РФ сразу после вступления закона в силу.

Помимо этого, Минтруд планирует расширить список мер материальной поддержки для многодетных матерей, имеющих звание «Мать-героиня». Им будут положены ежемесячные выплаты.

Ранее, 25 января, сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 пособий и повысят материнский капитал. В этом году он составит около 630 тыс. рублей на первого ребёнка и почти 834 тыс. на второго и последующих детей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что индексация коснётся около 20 млн человек.

В начале года, 8 января, россиянам напомнили о новых экономических параметрах, формирующих пенсионные накопления. Отмечается, что доход граждан будет ключевым параметром при формировании будущей страховой пенсии. Чтобы получить один пенсионный балл, нужно будет получать не менее 275 900 рублей в год, то есть ежемесячно — 22 991 рубль 67 копеек.