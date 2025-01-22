Москва, 22 января, 2025, 12:39 — ИА Регнум. В Томской области, Хабаровском крае и Якутии запустили региональные аналоги федеральной программы «Время героев». Об этом сообщили главы названных регионов.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости

«Уважаемые земляки! Сообщаю о реализации областной программы «Наши герои». Решение о её создании по образцу федеральной программы «Время героев» мы приняли вместе с государственным фондом «Защитники Отечества» и ветеранами боевых действий», — написал в своём Telegram-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

По его словам, реализация программы будет проведена в несколько этапов: формирование общественного совета из участников боевых действий, представителей гражданского общества и руководителей трудовых коллективов; формирование первого курса участников программы из числа с честью отдавших долг Родине и создание института наставников. Партнёром областной программы станет «Большой университет Томска».

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин также сообщил о запуске региональной программы «Герои Vостока».

«Проект позволит проверить свои управленческие навыки, получить дополнительные знания и стать полезным людям на госслужбе или в общественных организациях», — отметил он в своём Telegram-канале.

Демешин уточнил, что для участия в программе ветеранам спецоперации нужно обратиться к социальным координаторам государственного фонда «Защитники Отечества» по месту жительства, регистрация участников продлится до 21 февраля.

Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев объявил о старте в феврале кадровой программы «Якутия — земля героев», целью которой является формирование новой культуры государственного управления.

«Программа должна подготовить высококвалифицированные кадры из числа участников специальной военной операции, адаптировать их к работе в государственном и муниципальном секторе, вовлечь в общественную деятельность. Также одной из задач программы является популяризация военной службы и усиление патриотического воспитания», — процитировала его слова пресс-служба главы республики.

Он добавил, что регистрация участников пройдёт в дистанционном формате и зарегистрировавшиеся пройдут оценку компетенций, знаний и общих способностей. Показавших лучшие результаты на дистанционном этапе затем пригласят на очное собеседование.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2024 года президент России Владимир Путин, говоря о запуске региональных аналогов «Времени героев», указал на то, что нужно поддерживать талантливых, целеустремленных людей и становиться для них центром притяжения. Глава государства уточнил, что такие герои в итоге сами становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену.

Накануне, 21 января, ряд регионов также сообщил о старте региональных программ, аналогичных «Времени героев». Об этом рассказали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Программу «Время героев» запустили 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы начали обучение. Её реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента. Программа призвана готовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

Участника программы «Время героев», Героя России капитана Владислава Головина 24 декабря назначили начальником Главного штаба «Юнармии». Александр Шляпников в том же месяце стал заместителем губернатора Калужской области. В ноябре Путин назначил участника программы, экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Также назначения на руководящие должности получили выпускники «Времени героев» Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и ряд других.