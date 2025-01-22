Давос, Швейцария, 22 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Импорт российского сжиженного природного газа в страны Европейского союза продолжает расти, несмотря на санкции. Об этом 22 января заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

РИА Новости/Виталий Аньков

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он отметил, что объём поставок СПГ из России частично сократился из-за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тем не менее рост импорта в целом сохраняется.

«По природному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против», — добавил Домбровскис.

По словам еврокомиссара, Евросоюзу следует расширять санкции против России. Он призвал страны ЕС «проявить единство и силу воли».

Как сообщало ИА Регнум, ЕС планирует согласовать новый, 16-й пакет антироссийских санкций в феврале 2025 года. В него планируется включить ограничения импорта СПГ, а также алюминия.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал самоубийством для европейских стран запрет на импорт российских СПГ и алюминия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что отказ ЕС от алюминия и СПГ из РФ может привести к дестабилизации мирового рынка.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 21 января признала на форуме в Давосе, что отказ ЕС от российских энергоресурсов привёл к резкому подорожанию топлива.