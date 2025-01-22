Москва, 22 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора страны. Соответствующий указ 22 января опубликован на официальном портале правовых актов.

Сергей Гунеев/РИА Новости Генеральный прокурор России Игорь Краснов

«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», — указано в документе.

В России генпрокурор назначается на пятилетний срок. Одно и то же лицо может быть назначено на эту должность многократно. Его не касается установленный законом предельный возраст нахождения на службе. Краснов занял должность генпрокурора в январе 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Путин переназначил первого вице-премьера Дениса Мантурова на пост главы наблюдательного совета «Роскосмоса». Мантуров вошёл в наблюдательные советы «Роскосмоса», «Росатома» и «Ростеха» в 2022 году. Совет является высшим органом управления госкорпорациями.