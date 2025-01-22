Путин переназначил Краснова на пост генпрокурора России
Москва, 22 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора страны. Соответствующий указ 22 января опубликован на официальном портале правовых актов.
«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», — указано в документе.
В России генпрокурор назначается на пятилетний срок. Одно и то же лицо может быть назначено на эту должность многократно. Его не касается установленный законом предельный возраст нахождения на службе. Краснов занял должность генпрокурора в январе 2020 года.
Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Путин переназначил первого вице-премьера Дениса Мантурова на пост главы наблюдательного совета «Роскосмоса». Мантуров вошёл в наблюдательные советы «Роскосмоса», «Росатома» и «Ростеха» в 2022 году. Совет является высшим органом управления госкорпорациями.