Москва, 22 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Западное в Харьковской области. Об этом 22 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Западное Харьковской области, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад ВСУ», — отметил он.

Генерал добавил, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 460 военных, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США. Кроме того, уничтожены 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 21 января российские войска освободили населённый пункт Волково в Донецкой Народной Республике (ДНР), 20 января — Шевченко в ДНР и Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР), 19 января — Воздвиженку, а 18 января — Петропавловку и Времевку в ДНР.

За неделю с 11 по 17 января российские военные освободили в зоне проведения специальной военной операции населённые пункты Терны, Песчаное, Украинка, Нескучное, Славянка в ДНР, а также Калиново в Харьковской области.