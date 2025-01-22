* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 22 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. В Вологде силовики задержали бывшего кандидата в депутаты городской думы Андрея Новикова за пропаганду украинской организации «Русский добровольческий корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в среду, 22 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правоохранителей.

Соцсети Андрей Новиков

«Задержан бывший кандидат в депутаты Вологодской городской думы Новиков Андрей за пропаганду украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус», — отметили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что задержанный связан с фигурантом другого уголовного дела — транс-женщиной Ольгой Пшеничниковой (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В отношении Новикова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма в Сети. Подозреваемому грозит от пяти до семи лет лишения свободы. По данным правоохранителей, 22 января фигуранту изберут меру пресечения.

Как пишут местные издания, Пшеничникову арестовали в Вологде на прошлой неделе. Ей вменяют пропаганду организации «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По их данным, она помогала Новикову в сборе средств для избирательной кампании.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что Военный суд заочно приговорил к пожизненным срокам главаря украинского формирования «Русский добровольческий корпус» Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и актёра Кирилла Канахина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Их осудили за вторжение в Брянскую область. Кроме них, пожизненное заключение получили ещё три фигуранта дела.