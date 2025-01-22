Москва, 22 января, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины получили из США новую партию оружия. Об этом 22 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Поступила оперативная информация о доставке на постукраинское пространство, подконтрольное режиму [Владимира] Зеленского, новой партии оружия из США», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

По его данным, два грузовых самолёта доставили оружие в польский Жешув, который является ключевым логистическим центром по поставкам оружия на Украину.

Рогов добавил, что США продолжают наращивать поставки военной техники и боеприпасов режиму Зеленского.

«Накатанная предыдущим президентом США [Джо] Байденом схема по поставкам военной техники пока продолжает действовать. Надеюсь, [президенту США] Дональду Трампу хватит мудрости и мужества эту схему пресечь», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о возможности продолжения поставок американских вооружений Киеву. При этом он отметил, что поймёт ситуацию по украинскому конфликту после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский 9 января упрекнул союзников Киева в задержках поставок систем противовоздушной обороны. Он также призвал Запад ввести санкции в отношении энергетического сектора России.

Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь украинским формированиям не может изменить ход специальной военной операции. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте, подчеркнул глава государства.