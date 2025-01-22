Краснодар, 22 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Локальные участки загрязнения мазута были найдены в Крыму и на Кубани. Об этом заявили в МЧС России 22 января.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе организована работа 453 межведомственных мониторинговых групп. Ежедневно обследуется береговая линия протяжённостью более 955 км. На 20 участках проведения работ зафиксированы случаи выброса фракций нефтепродуктов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того отмечается, что за прошедшие сутки водолазы обследовали дно и пирс берега села Витязево в Краснодарском крае, где обнаружили локальные участки с загрязнениями. Ранее также на побережье Азовского моря, в районе урочища Кучугуры, выявили локальные выбросы мазута.

«Всего очищено более 300 км берега и собрано более 171 000 т загрязнённого грунта, из них более 131 000 т вывезено на площадки временного хранения», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Согласно данным, на сегодняшний день в Краснодарском крае с берега вывезено более 170 тыс. т загрязнённого песка и грунта, на временной площадке расположили более 131 тыс. т. В зоне от Керчи до села Портового в Крыму очищено около 184 км береговой линии, собрано свыше 501 т песка и грунта, вывезено более 488 т, однако на берегу остается примерно 13 т. Что касается Севастополя, то там собрано и вывезено более 244 т песка и грунта.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, часть топлива попала в море. Экипажи удалось эвакуировать, один человек погиб.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов России. Основную часть попавшего в море мазута собрали, но продолжаются локальные выбросы топлива на побережье.

9 января президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтёров за участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Глава государства отметил, что это проявление их гражданской позиции и он надеется, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий катастрофы с не меньшим уровнем вовлечённости.

21 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута на первом из четырёх резервуаров танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Отмечается, что на берег с судна вывезли около 500 т мазута из 1,4 тыс. т, новых утечек топлива на месте не зафиксировали.