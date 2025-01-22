Краснодар, 22 января, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Движение судов будет закрыто в районе местонахождения кормы танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе. Об этом 22 января сообщили в оперштабе Кубани.

Оперативный штаб — Краснодарский край

Отмечается, что часть судна находится в 11 км от берега на глубине 20 м. Место затопления обозначили специальным буем. На навигационных электронных картах также имеется пометка.

«В ближайшее время на воде установят специальные знаки. Жёлтые конусы и специальная фигура — топовый крест — будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов», — указано в Telegram-канале штаба.

Водолазы провели первые обследования судна в конце декабря. 22 января началось новое обследование. Параллельно акваторию проверяют на наличие выбросов нефтепродуктов.

Как сообщало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов. На территории Краснодарского края действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

21 января специалисты полностью завершили откачку мазута на первом из четырёх резервуаров «Волгонефти-239». На берег с судна вывезли 30 битумовозов, или около 500 т мазута. На начало работ по откачке в танкере было около 1,4 тыс. т. Новых утечек топлива тогда не зафиксировали.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, активистов молодёжных объединений и неравнодушных граждан из 20 регионов РФ. Как заявлял заместитель главы Росмолодёжи Денис Аширов, неравнодушные люди продолжали трудиться и в праздничные дни, собрав и утилизировав более 15 тыс. мешков песка.