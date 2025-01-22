Бангкок, 22 января, 2025, 12:14 — ИА Регнум. В Таиланде всё чаще стали фиксировать заболевания гриппом у российских туристов. Как рассказал Telegram-канал SHOT в среду, 22 января, в отелях находится очень много больных с температурой.

Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

Россияне отметили, что при заболевании проявляются стандартные симптомы: першение в горле, сильный озноб, температура, которая держится в течение недели, потеря голоса. Врачи на основании тестов ставят пациентам диагноз «грипп». SHOT уточнил, что многие лечатся местными неизвестными препаратами. Их употребление приводит к осложнениям в виде сильного кашля.

Больше всего случаев заражения зафиксировано на Пхукете. Медики выражают обеспокоенность уровнем заболевания в стране, эпидемический надзор усилил контроль за птичьим гриппом, но пока пациентов с ним не выявили.

Как передавало ИА Регнум, ранее в США зафиксировали первую смерть пациента от высокопатогенного вируса птичьего гриппа типа H5N1. Жителю Луизианы было больше 65 лет, и он, как сообщалось, имел сопутствующие заболевания. Мужчина заразился H5N1 после контакта со стаей, в которой были дикие и домашние птицы. Других случаев птичьего гриппа в стране не было.

В июне прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2), который был выявлен в Мексике. Это был первый в мире лабораторно подтверждённый случай заражения человека.