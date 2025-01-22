Москва, 22 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. В Следственный комитет России поступил запрос о проведении расследования гибели в 1841 году поэта Михаила Лермонтова. Обращение в ведомство направил народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Пётр Заболотский. Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка. 1837

«Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — процитировало обращение Бурляева «РИА Новости».

На протяжении десятилетий лермонтоведы, а также специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о том, что проведенное сразу после убийства Лермонтова расследование было недобросовестным, отметил автор обращения.

По его словам, необходимо провести профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти Лермонтова. Он отметил, что серьёзные вопросы вызывает тот факт, что попавшая в тело поэта пуля прошла снизу вверх, под углом почти в 40 градусов.

Согласно официальной версии, Лерманов погиб в возрасте 26 лет у подножия горы Машук на Кавказе. Поэт был убит на дуэли 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.

В Пятигорске между Лермонтовым и его давним знакомым майором в отставке Николаем Мартыновым произошла ссора, а затем — дуэль. Согласно официальной версии, Лермонтов выстрелил вверх, Мартынов — в грудь поэту.