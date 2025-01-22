Турция, 22 января, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Российских граждан нет среди пострадавших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Об этом 22 января сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России.

STR/EPA/ТАСС

«По информации российских загранучреждений, росграждан среди пострадавших нет», — указано в Telegram-канале ДСКЦ.

По информации центра, погибли 76 человек, ещё 51 пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января на крыше гостиницы Grand Kartal в Карталкае вспыхнул пожар, который затем охватил всё здание. Многие люди погибли, когда прыгали с большой высоты из-за начавшейся паники.

В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днём траура по погибшим. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с трагедией. Он попросил Эрдогана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.