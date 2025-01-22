Киев, 22 января, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Украина не даст согласия на компромисс с признанием новых регионов России. Об этом 22 января заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

EPA/PAWEL SUPERNAK/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы всё равно не признаем (…). Это невозможно», — произнёс он в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), выступление транслировалось на YouTube.

Украинский политик подчеркнул, что признание невозможно в юридическом контексте. Вести диалог с Россией по урегулированию конфликта власти должны с позиции силы, отметил он. Любую попытку переговоров на равных условиях Зеленский назвал поражением для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американский лидер признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе Крыма. Он добавил, что понимание ситуации начало приходить к политикам по всему миру.

21 января Трамп отметил готовность Зеленского заключить сделку с Россией. Ранее после одной из встреч с главой киевского режима республиканец утверждал, что украинский политик хочет прекращения огня и начала переговоров.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал глава государства.