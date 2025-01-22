* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Вашингтон, 22 января, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американская Епископальная церковь и её епископ Марианн Бадди публично извинились за призывы к нему уважать нелегальных мигрантов и представителей сексуальных меньшинств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

TASS /EPA/LUIS TORRES

Глава Белого дома назвал участвовавшую в молебне в вашингтонском Кафедральном соборе святых Петра и Павла священнослужительницу «радикальной левой», которая крайне неблагородным способом втянула свою церковь в политику.

«Она не упомянула об огромном количестве нелегальных мигрантов, которые приехали в нашу страну и убивали людей… Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и её церковь должны принести извинения перед обществом!» — написал он в соцсети Truth Social.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января американский лидер подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского, в котором уточнялось, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации человека. Помимо того, Трамп отменил как дискриминационную политику разнообразия, равенства и инклюзивности, так как она может нарушать гражданские права.

Трамп 20 января заявил, что его чиновники незамедлительно приступят к разрешению проблемы незаконной миграции в США. Он также пообещал американцам «правильный курс» в этой сфере и масштабную депортацию нелегалов в кором времени.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 января отметила, что после прихода в США к власти Трампа все продвигаемые его предшественниками ценности улетели в корзину. По её словам, в один момент все эти ценности США превратились в антиценности.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков 20 января заявил, что американский лидер нанёс «чудовищный удар» по ценностями элиты Евросоюза в своей инаугурационной речи. По словам политика, заявления Трампа, что США будут признавать только два пола — мужской и женский, фактически взорвали систему объединявших ЕС и США «общих ценностей».