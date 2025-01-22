Москва, 22 января, 2025, 11:40 — ИА Регнум. В России выделили три самые распространённые схемы обмана детей мошенниками через компьютерные онлайн-игры и звонки. Пресс-служба банка ВТБ 22 января рассказала, что количество подобных инцидентов с несовершеннолетними особенно увеличилось за последние месяцы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперты уточнили, что чаще всего злоумышленники звонят детям, представляясь правоохранителями, создают фейковые акции и выигрыши в онлайн-играх и под предлогом защиты данных пытаются убедить жертв установить программы удалённого доступа к гаджетам родителей.

«С каждым годом методы мошенников становятся всё более изощрёнными, и они начали активно использовать доверчивость детей для достижения своих целей», — подчеркнули в банке.

В пресс-релизе объяснили, что преступники используют для воздействия на несовершеннолетних методы социальной инженерии — детей запугивают, заявляя, например, что родители находятся в опасности, либо пытаются обмануть, предложив что-то привлекательное.

Ранее, 17 января, МВД сообщило о новой схеме обмана мошенников, нацеленной на детей. Злоумышленники звонят родителям школьников, представляются руководителями образовательной организации или педагогами и говорят, что необходимо обновить данные для электронного журнала или профиля учащегося в «Сферуме». Аферисты используют данные сотрудников школ и просят взрослых предупредить детей, что им «позвонят из учебного заведения». После этого школьников просят сообщить код из СМС, который используют для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах».

22 января МВД объяснило россиянам, как обезопасить себя от мошенников. Как рассказали в министерстве, нужно следовать принципу нулевого доверия, то есть не доверять никому без проверки — не спешить верить звонкам из банка или других учреждений. Лучше позвонить в организацию самим и уточнить информацию, пояснили в ведомстве.