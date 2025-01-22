Москва, 22 января, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Приднестровье может получить российский газ по Трансбалканскому газопроводу, который примыкает к «Турецкому потоку». Такое мнение 22 января высказал эксперт по энергетической политике Кирилл Родионов.

РИА Новости/Александр Кряжев

Родионов уточнил, что российский газ перестал поступать в непризнанную республику из-за прекращения Киевом транзита по территории Украины и требования российской компании «Газпром» к «Молдовагазу» признать и погасить исторический долг в 709 млн долларов.

По словам эксперта, решить первую проблему в ближайшее время не представляется возможным, а долг молдавская сторона на днях уже признала, и при этом были подписаны все необходимые документы.

«Газпром» может задействовать [для поставок газа в Приднестровье] Трансбалканский газопровод, примыкающий к «Турецкому потоку». Труба как раз заканчивается в Тирасполе», — привело его слова «РИА Новости».

Эксперт добавил, что теперь Приднестровью и Молдавии необходимо разрешить касающиеся оформления сделки политические вопросы.

«К примеру, в Кишинёве хотят, чтобы всё выглядело как закупка газа на европейском рынке с их помощью», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 20 января заявил, что Тирасполь уведомил Кишинёв о согласии получать газ через компанию «Молдовагаз» для максимально возможно быстрого преодоления энергетического кризиса. По его словам, «Тираспольтрансгаз» также гарантировал оплату за получаемый газ через «Молдовагаз».

Президент Молдавии Майя Санду 20 января назвала «незаконными» гуманитарные поставки газа из России в Приднестровье. Она также выступила с утверждением, что такие поставки якобы нарушают международные санкции.

«Газпром» с 1 января остановил транзит газа в Молдавию из-за долгов. Помимо этого, Украина не стала продлевать транзитный договор с Россией для поставок через свою территорию газа в Молдавию, а «Газпром» решил не предлагать альтернативных путей доставки.