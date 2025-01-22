Москва, 22 января, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Первые 3 тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом поставили в зону спецоперации на Украине. Об этом 22 января сообщил представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов.

РИА Новости/ Павел Лисицын

Отмечается, что система ИИ позволяет оператору захватить цель и сопровождать её вне зависимости от манёвров.

«Микроб» обладает достаточными динамическими характеристиками — может летать с большими скоростями и перегрузками. По докладам Минобороны, только одно подразделение, где два расчёта, работая 40 дронами, уничтожило технику противника на сумму, если говорить условно, превышающую стоимость всех 3 тыс. произведённых дронов», — процитировал Грязнова ТАСС.

По словам разработчика, в условиях боевых действий важно учитывать время суток и местность, на которой будут применяться те или иные средства. Так, на разных участках фронта необходимо устанавливать разные приёмо-передающие устройства. Грязнов отметил, что необходимо не перегружать дроны допдеталями для облегчения сборки и транспортировки.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января бойцам в зону спецоперации передали крупную партию техники, в числе которой первые дроны «Кречет», собранные в Ямало-Ненецком автономном округе. Производство беспилотных летательных аппаратов было запущено год назад в Салехарде по предложению ветеранов боевых действий. Также в регионе готовится просторное помещение для цеха со складом и учебным центром по управлению БПЛА.