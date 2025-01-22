Иран, 22 января, 2025, 11:10 — ИА Регнум. В иранском городе Рее в провинции Тегеран на терминале, где хранится 18 тыс. тонн нефти, 22 января вспыхнул пожар. Об этом сообщило агентство Mehr.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«Пожар вспыхнул около часа назад», — рассказал один из пожарных.

По его словам, возгорание локализовано, пожарные продолжают работу.

Руководство Национальной иранской компании по переработке и распределению нефтепродуктов подтвердило эту информацию. По её информации, в Рее загорелся один из резервуаров на заводе по производству сжиженного газа. Ситуация под контролем. В результате никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Германии в 5 кмот города Кюлунгсборна загорелся 73-метровый танкер Annika. Инцидент произошёл в Балтийском море. Судно перевозило 640 тонн тяжёлой нефти. Экипаж танкера эвакуировали. Пожар начался в машинном отделении судна.