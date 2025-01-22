* физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Киев, 22 января, 2025, 11:21 — ИА Регнум. В рейтинге доверия среди граждан Украины глава киевского режима Владимир Зеленский опустился на третье место. Об этом заявила украинская радиостанция NV.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что на первом месте в рейтинге доверия украинцев оказался посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий армией страны Валерий Залужный с показателем 72%, на втором — начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) с 46,7%. Тройку замыкает Зеленский, чей рейтинг составил 40,8%.

При этом 23,7% граждан страны не доверяют Залужному, 42,7% — Буданову, 56% — Зеленскому.

В топ-10 вызывающих у украинцев доверие также попали общественный деятель Сергей Притула (31,7%), бывший президент страны Пётр Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который набрал 18,9% голосов, экс-спикер Верховной рады депутат Дмитрий Разумков (28,7%), мэр Киева Виталий Кличко (24,5%) и экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко (10,1%).

«Опрос проводился 5–11 декабря 2024 года методом (CATI) с использованием планшетов. Всего на подконтрольных правительству территориях Украины было опрошено 2 тыс. респондентов старше 18 лет», — говорится в опросе компании Socis, опубликованном 21 января.

Как передавало ИА Регнум, 8 января украинское издание «Телеграф» сообщило, что Зеленский намерен баллотироваться на второй срок при условии, что Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

Ранее, в марте прошлого года, по результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований стало известно, что если бы на Украине провели выборы президента страны, то Залужный вышел бы из них победителем. Так, за бывшего главнокомандующего украинскими силами свои голоса отдали 41,4% респондентов, в то время как за Зеленского проголосовали только 23,7% опрошенных.

Кроме того, 2 декабря экс-депутат Рады Олег Царёв заявил, что Буданов ведёт себя как кандидат в президенты и представляет реальную угрозу для Зеленского. Он отметил, что у главы ГУР высокие рейтинги и политические амбиции, есть своя команда из политиков, журналистов и политологов, а также поддержка, финансы и связи, что может позволить ему провести избирательную кампанию.