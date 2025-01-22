Москва, 22 января, 2025, 11:07 — ИА Регнум. После прихода к власти нового президента США Дональда Трампа все продвигаемые прошлой американской администрацией ценности улетели в корзину, превратившись в антиценности. Об этом в среду, 22 января, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Захарова отметила, что после вступления в должность Трампа насаждаемые в последние десятилетия в США и в качестве американской повестки за рубежом ценности сразу изменились.

«Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека… это намного шире история. В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера всё это улетело в корзину и было объявлено вне закона», — рассказала она в эфире радио Sputnik.

Дипломат уточнила, что до этого американская сторона вела диалог с другими странами, в том числе своими партнёрами, с привязкой к собственной ценностной повестке, при этом новые власти США также обнулили все связанные с продвижением этой повестки должности.

«В одну секунду ценности [США] превратились в антиценности», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Трамп подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского. В документе уточнялось, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации человека, а потому не может являться синонимом концепции «гендерной идентичности».

Позднее в этот же день новый президент США отменил как дискриминационную политику разнообразия, равенства и инклюзивности. По словам Трампа, такая практика может нарушать гражданские права.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков 20 января отметил, что Трамп нанёс «чудовищный удар» по ценностями элиты Евросоюза в своей инаугурационной речи. Его слова о том, что США будут признавать только два пола — мужской и женский, фактически взорвали систему «общих ценностей», которая объединяла США и ЕС, добавил сенатор.