Екатеринбург, 22 января, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Группа подростков подожгла релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение в 10 тыс. рублей. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.

Иван Шилов ИА Регнум

В поджоге, совершённом в первой половине января, участвовали несколько несовершеннолетних местных жителей. Релейный шкаф расположен на перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги.

В результате поджога обеспечивающее бесперебойное движение пассажирских и грузовых поездов оборудование получило повреждение. Возник риск причинения значительного имущественного ущерба железной дороге.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942827" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение в 10 тыс. руб.

Злоумышленников задержали сразу после совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору»).

На допросе подростки рассказали, что получили инструкции о том, где и как совершить поджог, через мессенджер.

«За выполнение преступных действий им было обещано 10 тыс. рублей», — сообщили в ведомстве.

В рамках уголовного дела проведены обыски, назначен ряд экспертиз. Подозреваемых по решению суда заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря за поджог железнодорожного снегоуборщика в Тобольске задержали двоих подростков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В ночь на 16 января в Москве на Ярославском направлении загорелись два релейных шкафа на железной дороге. Источник в экстренных службах сообщил, что злоумышленник совершил поджог в одиночку. По записям с камер видеонаблюдения устанавливается его личность.