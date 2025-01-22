Самара, 22 января, 2025, 10:49 — ИА Регнум. В Самарской области мошенники получили от экс-главы корпорации развития Самарской области Ольги Серовой 430 млн рублей. Об этом заявил член Общественного экспертного совета МВД РФ полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.

ИА Регнум

«В Самарской области, обманув 71-летнюю женщину, мошенники похитили 350 млн. рублей и порядка 800 тыс. долларов. <…> Похоже, это рекорд», — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что пенсионерка ранее также занимала должность помощника экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова.

Как сообщало ИА Регнум, в январе советский разведчик Геронтий Лазовик по указке мошенников выбросил в окно более 1 млн рублей. Пенсионер осознал, что его обманули, лишь через пару дней и обратился в полицию, после чего там завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

11 января зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что в текущем году самыми распространёнными схемами у мошенников вновь станут получение данных для взлома аккаунта на «Госуслугах», а также сообщения в мессенджерах от имени ведомств и начальства. При этом злоумышленники активнее станут использовать для обмана технологии искусственного интеллекта, предупредил он.