Вашингтон, 22 января, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Некоторые из республиканцев в американском сенате конгресса осудили решение нового президента США Дональда Трампа о помиловании участников штурма Капитолия в начале января 2021 года. Об этом 22 января сообщила газета Politico.

TASS /Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Wire

«Я разочарована этим решением [Трампа] и боюсь того послания, которое будет направлено этим храбрым мужчинам и женщинам [из числа правоохранителей], которые защищали нас», — процитировало издание слова сенатора-республиканца от штата Аляска Лизы Мурковски.

Сенатор от штата Мэн и член Республиканской партии Сьюзан Коллинз согласилась с таким мнением. По её словам, имеется разница между оказавшимися в толпе и не совершившими насильственных действий и совершившими в этот момент преступления, такие как порча имущества или нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 20 января в ходе подписания указов помиловал около 1500 обвиняемых в нападении на Капитолий США в январе 2021 года. Позднее участники штурма начали покидать тюрьмы.

Нынешний президент США 30 января 2022 года пообещал помиловать участников штурма Капитолия в случае участия в президентских выборах 2024 года и победы на них. Он подчеркнул, что тогдашние власти США обошлись с этими людьми несправедливо.