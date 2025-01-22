Брюссель, 22 января, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Евросоюз и Великобритания рассматривают разные варианты ответных мер в случае введения пошлин на европейские товары президентом США Дональдом Трампом. Об этом 22 января заявило издание Politico со ссылкой на источники.

Zuma/TASS

Отмечается, что страны не хотят вступать в торговую войну с США, однако всё же решили отработать подобный сценарий и подготовить экономический «арсенал оружия» на случай необходимости.

«Чиновники надеются, что Трампа удастся убедить не применять карательные тарифы к европейскому экспорту, но, по словам людей, знакомых с вопросом, они готовы к целому ряду мер, включая ответные тарифы», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Трамп заявил, что страны Евросоюза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят импорт энергоресурсов из США. В преддверии выборов он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10% или 20% для всех партнёров. Президент пообещал таким образом не только снизить торговый дефицит своей страны, но и ударить по европейской промышленности, чтобы компании перенесли своё производство на американскую территорию.

20 января Politico также сообщило, что новый глава Белого дома подталкивает Евросоюз к выбору из двух изначально проигрышных вариантов. В первом случае Европе придётся отказаться от зависимости от китайских товаров, что приведёт к ослаблению экономик стран — членов союза и обернётся ответными мерами Китая. Во втором — Европа оставит Вашингтон в торговой войне с Пекином, однако это грозит введением пошлин на товары с американской стороны, что также ухудшит экономическую ситуацию в ЕС