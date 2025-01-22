Вашингтон, 22 января, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования украинского конфликта в течение 100 дней. Об этом 21 января написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

ИА Регнум Дональд Трам

По словам автора публикации, заключение сделки по Украине с президентом России Владимиром Путиным является более трудной задачей, чем представлял новый глава Белого дома в ходе предвыборной кампании, когда рассуждал о том, что разрешит этот вопрос до своей инаугурации.

Источники издания уточнили, что Трамп собирается контролировать ход переговоров по Украине. При этом несколько бывших коллег Келлога заявили, что не считают последнего самостоятельной фигурой, потому что он полностью зависит от мнения американского лидера, и потому вряд ли его допустят до каких-либо реальных российско-американских переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января Трамп подтвердил, что после церемонии инаугурации он твёрдо намерен добиваться прекращения конфликта на Украине. Американский лидер отмечал, что это нужно для предотвращения третьей мировой войны.

Президент РФ Владимир Путин 20 января заявил, что Россия готова к диалогу по разрешению украинского кризиса, но целью таких переговоров должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. При этом также должны быть учтены законные интересы России, добавлял глава государства.

Российский лидер ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Для начала переговоров киевский режим также должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов, добавил Путин.