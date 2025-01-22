Токио, 22 января, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Останки пропавшего восемь лет назад моряка были найдены в акватории Тихого океана между Сахалином и Японией. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на правоохранителей.

Petty Officer 3rd Class Hannah K/Zuma/TASS

«20 января останки пропавшего были найдены в океане между Сахалином и Японией», — заявил собеседник телеканала.

Уточняется, что уроженец Холмска Андрей Ф. пропал без вести в 2017 году. Тогда рыболовное судно с ним на борту вышло из китайского порта Вэйхай. Он работал электромехаником. В течение восьми лет о нём не поступало никакой информации.

Причины его гибели пока не известны.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в США обнаружили судно Adella Shores, таинственным образом исчезнувшее 115 лет назад со всеми 14 членами экипажа. В мае 1909 года оно отплыло от мыса Уайтфиш в США, но до конечной точки экипаж так и не добрался. Корабль попал в шторм, его обломки тогда найти не удалось.