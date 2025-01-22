ВСУ запустили по Белгородской области 72 дрона, пострадали четыре жителя
Белгород, 22 января, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Украинская армия атаковала за сутки семь районов Белгородской области, запустив 72 дрона, четверо мирных жителей получили ранения. Об этом 22 января сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Трое мирных жителей пострадали в Белгородском районе, который ВСУ атаковали 25 дронами.
Двоих мужчин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Третий пострадавший — 11-летний ребёнок. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощи, лечение он продолжит амбулаторно.
«В селе Новостроевка-Первая в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.
Губернатор также сообщил, что ВСУ выпустили за сутки 74 боеприпаса по Белгородской области.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 января в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА пострадал водитель легкового автомобиля. Удар был нанесён по движущейся машине. Мужчину госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки.
За ночь российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией РФ восемь украинских БПЛА. В Ростовской области уничтожено шесть дронов, ещё по одному средства ПВО сбили над Воронежской и Курской областями.