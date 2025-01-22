Белгород, 22 января, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Украинская армия атаковала за сутки семь районов Белгородской области, запустив 72 дрона, четверо мирных жителей получили ранения. Об этом 22 января сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Трое мирных жителей пострадали в Белгородском районе, который ВСУ атаковали 25 дронами.

Двоих мужчин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Третий пострадавший — 11-летний ребёнок. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощи, лечение он продолжит амбулаторно.

«В селе Новостроевка-Первая в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.

Губернатор также сообщил, что ВСУ выпустили за сутки 74 боеприпаса по Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 января в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА пострадал водитель легкового автомобиля. Удар был нанесён по движущейся машине. Мужчину госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки.

За ночь российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией РФ восемь украинских БПЛА. В Ростовской области уничтожено шесть дронов, ещё по одному средства ПВО сбили над Воронежской и Курской областями.