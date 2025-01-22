Москва, 22 января, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем советскую и российскую актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину. Поздравительную телеграмму главы государства 22 января опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Валентина Талызина в роли графини Анны Федотовны в сцене из спектакля «Пиковая дама»

«Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного Театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания», — говорится в ней.

Путин также отметил, что артистка всегда увлечённо и с полной душевной отдачей трудится, отдавая зрителям свой талант и радуя их неподражаемым актёрским темпераментом и мастерством.

«Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго», — добавил президент РФ.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске и в 1958 году окончила ГИТИС. После этого её приняли в Театр имени Моссовета, где актриса работает по сей день. Первой работой Талызиной в кино стала роль в фильме «Человек, который сомневается» (1963). После этого она сыграла во множестве известных кинокартин, включая фильмы «Большая перемена» (1972–1973), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Завтрак на траве» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «После дождичка в четверг» (1985). В 1985 году актриса была удостоена звания народной артистки РСФСР.