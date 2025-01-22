Пекин, 22 января, 2025, 10:03 — ИА Регнум. США могут предложить России корейский сценарий «перемирия» на Украине, однако такой вариант едва ли сможет удовлетворить интересы Москвы. Об этом 21 января написала китайская газета The Asia Times (АТ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что американские СМИ сообщили, что Вашингтон хочет предложить Украине «перемирие», схожее с тем, которое в 1953 году позволило закончить Корейскую войну.

«Однако соглашение о перемирии, подобное корейскому, не согласуется с целями России и, вероятно, не может быть достигнуто, если ограничится прекращением огня», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, в цели проводимой Россией спецоперации, помимо признания Украиной российскими освобождённых территорий, входят демилитаризация страны и соглашение о том, что она не будет членом НАТО.

«Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — отмечается в материале.

Как напомнил автор публикации, Россия добивается всеобъемлющего соглашения с США и НАТО по Украине, а не перемирия в украинском конфликте. При этом он затруднился предположить, чем закончится предложение Вашингтона о «перемирии» на Украине по корейскому сценарию, добавив, что новый президент США Дональд Трамп заявил о намерении пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, новый глава Белого дома 20 января после церемонии своей инаугурации заявил, что собирается встретиться с Путиным и это может произойти очень скоро. Он добавил, что надеется понять, в какие сроки получится завершить украинский конфликт.

Ранее в тот же день российский лидер отметил, что Москва готова к диалогу по урегулированию кризиса на Украине, однако целью переговоров должен являться долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчеркнул, что также необходимо учесть законные интересы России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 21 января заявил, что Россия ждёт от США конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва изложит свою позицию, когда будут контакты с Вашингтоном.