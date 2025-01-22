Ташкент, 22 января, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан подпишут программу стратегического партнёрства в военной сфере на 2026–2030 годы. Об этом 22 января заявил российский министр обороны Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава российского ведомства отметил, что планируется обсудить важные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах и текущей ситуации в регионе. Кроме того, к подписанию готовы важнейшие документы.

«Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнёрства России и Узбекистана в военной области на 2026–2030 годы», — отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что Россия и Узбекистан достигли высокого уровня взаимопонимания, сотрудничество продолжает расширяться. Это крайне важно в современной международной обстановке.

Лидеры РФ и Узбекистана уделяют развитию связей между силовыми ведомствами большое внимание. Совместная работа этих ведомств существенно повышает обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, подчеркнул Белоусов.

Глава Минобороны России поздравил Халмухамедова с назначением на должность министра обороны Узбекистана и пожелал ему успехов на новом ответственном посту.

Халмухамедов был назначен министром обороны Узбекистана в конце ноября. Ранее он занимал должность первого заместителя министра обороны страны — начальника генштаба ВС республики.

Как сообщало ИА Регнум, Белоусов вечером 21 января прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В состав российской делегации вошли главы российских организаций, которые занимаются вопросами военного и военно-технического сотрудничества.

Как отметили в Минобороны, планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Ташкента.