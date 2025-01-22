Студентка-практикантка погибла в рыбном порту Владивостока
Владивосток, 22 января, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Студентка третьего курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии погибла в рыбном порту Владивостока во время практики. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Трагедия произошла 21 января на территории ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».
«По предварительным данным, 20-летняя девушка находилась на территории порта с сотрудниками таможни в рамках прохождения производственной практики», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура организовала проверку. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
По данным издания «Владивосток-Новости», девушка погибла под колёсами фуры. По одной из версий, студентка упала под грузовик, по другой — в порту не были соблюдены правила техники безопасности.