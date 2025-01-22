Трое чиновников из Бурятии отправились в зону спецоперации
Глава Бурятии Цыденов: трое чиновников региона отправились в зону спецоперации
Улан-Удэ, 22 января, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Трое чиновников из Бурятии отправились в качестве добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 22 января сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Зампреды правительства идут добровольцами на СВО. Сегодня такое решение приняли мои заместители Алдар Цыденжапович Гулгенов и Иван Александрович Альхеев», — написал он в своём Telegram-канале.
Цыденов уточнил, что также добровольцем в зону СВО направится и. о. главы минсельхоза региона Амгалан Дармаев.
По словам главы республики, все трое чиновников войдут в подразделение отряда «Тигр», формируемое в Дальневосточном федеральном округе по поручению полпреда президента РФ Юрия Трутнева.
Как сообщало ИА Регнум, 21 января народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что он готов в случае необходимости отправиться в зону проведения спецоперации для участия в боевых действиях. Он также назвал людьми без совести артистов, уехавших из России после начала СВО.
Ранее, 15 января, приехавший в Нижний Новгород 12 лет назад уроженец Марокко заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Мужчина назвал защиту Родины общим долгом россиян.