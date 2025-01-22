Улан-Удэ, 22 января, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Трое чиновников из Бурятии отправились в качестве добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 22 января сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Зампреды правительства идут добровольцами на СВО. Сегодня такое решение приняли мои заместители Алдар Цыденжапович Гулгенов и Иван Александрович Альхеев», — написал он в своём Telegram-канале.

Цыденов уточнил, что также добровольцем в зону СВО направится и. о. главы минсельхоза региона Амгалан Дармаев.

По словам главы республики, все трое чиновников войдут в подразделение отряда «Тигр», формируемое в Дальневосточном федеральном округе по поручению полпреда президента РФ Юрия Трутнева.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что он готов в случае необходимости отправиться в зону проведения спецоперации для участия в боевых действиях. Он также назвал людьми без совести артистов, уехавших из России после начала СВО.

Ранее, 15 января, приехавший в Нижний Новгород 12 лет назад уроженец Марокко заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Мужчина назвал защиту Родины общим долгом россиян.