Тель-Авив, Израиль, 22 января, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Власти Израиля намереваются поставить Киеву произведённое в России оружие, захваченное израильскими военными. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщило посольство Украины в Тель-Авиве.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

Отмечается, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 21 января встретился с главой израильского МИД Шарен Хаскель.

«Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное [Армией обороны Израиля]», — говорится в сообщении украинской дипмиссии в соцсети Facebook (принадлежит корпорация Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также утверждается, что такое решение израильской стороны станет «важным шагом» по признанию «общих угроз».

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о возможности продолжения поставок американских вооружений Киеву. При этом он отметил, что поймёт ситуацию по украинскому конфликту после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 января упрекнул союзников Киева в задержках поставок систем противовоздушной обороны. Он также призвал Запад ввести санкции в отношении энергетического сектора России.

Российский лидер ранее отмечал, что никакая военная помощь украинским формированиям не может изменить ход специальной военной операции. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте, добавлял Путин.